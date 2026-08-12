پاسخ پیونگیانگ به رزمایش واشنگتن و سئول؛ شلیک موشک بالستیک
در حالی که آمریکا و کرهجنوبی خود را برای آغاز رزمایش نظامی مشترک آماده میکنند، کرهشمالی با شلیک یک موشک بالستیک از سواحل شرقی خود، بار دیگر مخالفت شدیدش با حضور نظامی آمریکا در منطقه را نشان داد.
به گزارش ایلنا، کرهشمالی، بامداد امروز- چهارشنبه- و تنها چند روز پیش از آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کرهجنوبی، یک فروند موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرد؛ اقدامی که بار دیگر تنشها در شبهجزیره کره را افزایش داده است.
ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی اعلام کرد این موشک حدود ساعت ۶ صبح از منطقه «وونسان» در شرق کرهشمالی شلیک شده و بیش از ۷۰۰ کیلومتر را طی کرده است. سئول و واشنگتن در حال بررسی مشخصات این موشک هستند و ژاپن نیز سقوط آن در دریا را تأیید کرده است.
این شلیک در آستانه رزمایش مشترک «اولچی گارد آزادی» انجام شد که قرار است از دوشنبه آینده به مدت ۱۱ روز برگزار شود. آمریکا و کرهجنوبی این رزمایش را بخشی از برنامه سالانه تقویت آمادگی دفاعی خود میدانند، اما پیونگیانگ آن را تمرینی برای تهاجم به کره شمالی تلقی میکند.
کارشناسان معتقدند شلیک اخیر پیامی روشن از سوی پیونگیانگ درباره رصد دقیق رزمایش پیشرو و آمادگی این کشور برای واکنش به آن است.
وزیر دفاع ژاپن نیز این اقدام را «تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه» خواند و اعلام کرد توکیو اعتراض شدید خود را از طریق کانالهای دیپلماتیک به کره شمالی منتقل کرده است.
شورای امنیت ملی کرهجنوبی نیز در نشست اضطراری، آزمایشهای موشکی اخیر پیونگیانگ را «اقدامات تحریکآمیز» دانست و خواستار توقف فوری آنها شد.
رزمایش امسال همچنین با توجه به افزایش همکاری نظامی کرهشمالی و روسیه و تجربه رزمی نیروهای کره شمالی در جنگ اوکراین برگزار میشود. مقامهای نظامی آمریکا میگویند نیروهای کرهشمالی تجربیات بهدستآمده از میدان نبرد را به کشور خود منتقل کردهاند و واشنگتن و سئول این تحولات را در برنامههای آموزشی و دفاعی خود لحاظ خواهند کرد.