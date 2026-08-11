هشدار مقام صهیونیستی: احتمال درگیری اسرائیل و ترکیه افزایش یافته است

به گزارش ایلنا، مئیر بن‌شبات، رئیس پیشین شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی «معاریو» تأکید کرد تل‌آویو باید همچنان به دنبال توافق‌های صلح باشد، اما نه به قیمت از دست دادن اهرم‌های امنیتی یا واگذاری امتیازاتی که بازگرداندن آنها در آینده دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات سوریه گفت: «نباید در برابر وضعیت سوریه و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه سهل‌انگاری کنیم.» به گفته او، احتمال درگیری میان اسرائیل و ترکیه اکنون بیش از گذشته شده است.

رئیس پیشین شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ادامه درباره رویکرد احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، نیز ابراز تردید کرد و گفت نباید صرفا به تغییر ظاهری مواضع و رفتار او اعتماد کرد.

بن‌شبات با اشاره به گذشته الشرع و سابقه ارتباط او با گروه‌های جهادی مدعی شد تغییر چهره سیاسی او لزوما به معنای کنار گذاشتن اهداف گذشته نیست. او معتقد است رویکرد کنونی الشرع می‌تواند بخشی از راهبردی برای کسب مشروعیت، تثبیت قدرت و سپس پیشبرد اهداف بلندمدت باشد.

این مقام پیشین صهیونیستی همچنین درباره مذاکرات تل‌آویو با سوریه هشدار داد و گفت اسرائیل نباید کنترل مناطق و آزادی عمل امنیتی خود را در ازای توافق‌هایی واگذار کند که تضمین پایداری برای آن وجود ندارد.

بن‌شبات تأکید کرد این ملاحظات در قبال لبنان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش نقش ترکیه در سوریه، به یکی از نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و اختلاف منافع دو طرف در پرونده سوریه، احتمال رویارویی مستقیم یا غیرمستقیم آنها را افزایش داده است.

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