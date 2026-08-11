به گزارش ایلنا، یوسی کوهن رئیس پیشین موساد در اظهاراتی کم‌سابقه از حضور چندباره نیروهای اسرائیلی در تأسیسات هسته‌ای فردو پیش از حمله به این سایت خبر داد و مدعی شد این بازدیدها با هدف مطالعه دقیق این مرکز و شناسایی جزئیات آن انجام شده است.

کوهن روز سه‌شنبه در کنفرانس الجلیل در شهر اشغالی صفد، مدعی شد نیروهای اسرائیلی پیش از حمله به فردو، چندین بار در این تأسیسات حضور یافته و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرده‌اند.

به گفته رئیس سابق موساد، این اقدامات با هدف شناخت دقیق ساختار تأسیسات فردو و جمع‌آوری اطلاعات درباره این مرکز انجام شده است.

این اظهارات در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فردو یکی از حساس‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران به شمار می‌رود و بخش‌هایی از آن در عمق زمین ساخته شده است. اظهارات کوهن می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که رژیم صهیونیستی پیش از اجرای عملیات نظامی، مدت‌ها روی جمع‌آوری اطلاعات و شناخت میدانی این تأسیسات تمرکز داشته است.

رئیس پیشین موساد در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی همچنان با تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد.

کوهن همچنین از حمله آمریکا به تأسیسات فردو تمجید کرد و این عملیات را تحقق چیزی توصیف کرد که به گفته خودش «تمام آرزوهایش» بوده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش‌تر مدعی شده بود حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن سال گذشته، فردو را منهدم کرده است.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، در این عملیات ۶ فروند بمب‌افکن B-2 آمریکا مشارکت داشتند و ۱۲ بمب سنگرشکن GBU-57 را علیه تأسیسات فردو به کار گرفتند. وزن هر یک از این بمب‌ها حدود ۱۳.۵ تن اعلام شده است.

این شبکه همچنین گزارش داده بود که زیردریایی‌های آمریکایی ۳۰ موشک تاماهاوک به سمت تأسیسات نطنز و اصفهان شلیک کردند و یک فروند بمب‌افکن B-2 نیز دو بمب سنگرشکن علیه تأسیسات نطنز به کار گرفت.

اظهارات اخیر کوهن در واقع بخش مهمی از پشت‌صحنه عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را آشکار می‌کند؛ اینکه حمله به فردو صرفاً یک عملیات نظامی ناگهانی نبوده و به گفته رئیس سابق موساد، پیش از آن مطالعات و اقدامات میدانی برای شناخت این تأسیسات انجام شده است.

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