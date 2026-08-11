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پاکستان:

تهران و واشنگتن به توافق صلح نزدیک شده‌‌اند

تهران و واشنگتن به توافق صلح نزدیک شده‌‌اند
کد خبر : 1824990
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وزیر دفاع پاکستان از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر دفاع پاکستان از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن خبر دادند. 

وزیر دفاع پاکستان در گفت‌وگو با بلومبرگ عنوان کرد: «ایالات متحده و ایران به نوعی توافق و صلح پایدار نزدیک می‌شوند.»

وی افزود: «نشانه‌ها در چند روز گذشته نشان می‌دهد که ما به توافق صلح نزدیک شده‌ایم.»

وی افزود: «نشانه‌های مثبتی که اخیراً پدیدار شده‌اند نشان می‌دهند که منطقه در آستانه دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک قابل توجهی است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر ثبات خاورمیانه داشته باشد و از تشدید تنش‌های نظامی که در دوره گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بکاهد.»

وی ابراز امیدواری کرد که این تحولات منجر به توافقی شود که امنیت منطقه‌ای را تقویت کرده و به نفع همه طرف‌ها باشد.

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