پاکستان:
تهران و واشنگتن به توافق صلح نزدیک شدهاند
وزیر دفاع پاکستان از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر دفاع پاکستان از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن خبر دادند.
وزیر دفاع پاکستان در گفتوگو با بلومبرگ عنوان کرد: «ایالات متحده و ایران به نوعی توافق و صلح پایدار نزدیک میشوند.»
وی افزود: «نشانهها در چند روز گذشته نشان میدهد که ما به توافق صلح نزدیک شدهایم.»
وی افزود: «نشانههای مثبتی که اخیراً پدیدار شدهاند نشان میدهند که منطقه در آستانه دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک قابل توجهی است که میتواند تأثیر مثبتی بر ثبات خاورمیانه داشته باشد و از تشدید تنشهای نظامی که در دوره گذشته شاهد آن بودهایم، بکاهد.»
وی ابراز امیدواری کرد که این تحولات منجر به توافقی شود که امنیت منطقهای را تقویت کرده و به نفع همه طرفها باشد.