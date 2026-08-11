به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «انور قرقاش»، مشاور رئیس ‌امارات متحده عربی، تأکید کرد که وضعیت نه جنگ و نه صلح در منطقه خاورمیانه، گزینه مناسبی نیست که بتواند به طور نامحدود ادامه یابد.

قرقاش در پستی در پلتفرم «ایکس» تأکید کرد که «آینده ملت‌ها و ثبات منطقه نیازمند شفافیت دیدگاه و مسیر است، به دور از ابهام و تردیدی که از ویژگی‌های مراحل انتقالی است.»

وی تأکید کرد که مرحله بعدی نمی‌تواند بر اساس قوانین یا ترتیبات شکننده‌ای جدا از قوانین بین‌المللی و مبانی همزیستی مسالمت‌آمیز باشد و خاطرنشان کرد که هرگونه ساخت و ساز در آینده باید بر اساس اصول محکمی باشد که به حاکمیت ملی احترام می‌گذارد و منطق صلح را به عنوان یک گزینه استراتژیک، به دور از راه‌حل‌های موقت یا ترتیباتی که فاقد مشروعیت بین‌المللی هستند، اتخاذ کند.

و‌ی توضیح داد که هدف مطلوب، حرکت به سمت ثبات پایدار، تحت حاکمیت قوانین روشن و مشترک بین همه طرف‌ها، تضمین حقوق مردم، دستیابی به امنیت و توسعه و پایان دادن به رکود و زوالی است که منطقه برای دهه‌ها از آن رنج برده است، و خواستار اتخاذ رویکردی شد که واقع‌گرایی و جاه‌طلبی را در ساختن آینده منطقه ترکیب کند.

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