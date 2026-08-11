گزارش عبری از طرح محرمانه کشورهای منطقه برای غافلگیری اسرائیل

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری معاریو از طرحی خبر داد که به گفته این رسانه، برخی کشورهای منطقه برای کاهش سطح آماده‌باش و هوشیاری رژیم صهیونیستی و در عین حال، ادامه محرمانه آماده‌سازی‌ها برای یک درگیری گسترده‌تر دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش که پس از هفته‌ها ممنوعیت انتشار با مجوز سانسور نظامی اسرائیل منتشر شده، مقام‌هایی از یکی از کشورهای منطقه به مقام‌های کشور دیگری پیشنهاد کرده‌اند در مذاکرات با اسرائیل انعطاف نشان دهند و حتی وارد توافقی شوند که هدف آن حفظ بلندمدت توافق نیست؛ بلکه ایجاد احساس آرامش در تل‌آویو و کاهش سطح آمادگی آن است، در حالی که آماده‌سازی‌ها برای یک درگیری احتمالی در پشت پرده ادامه دارد.

معاریو نوشته است در این پیشنهاد، حتی ایده امضای توافق با اسرائیل و نقض آن در آینده مطرح شده؛ رویکردی که قرار است مسیر دیپلماتیک را باز نگه دارد و همزمان، اسرائیل را از سطح تهدید واقعی دور نگه دارد.

به نوشته این روزنامه، یک منبع خارجی هدف از این راهبرد را «انعطاف‌پذیری تاکتیکی» عنوان کرده است؛ یعنی ادامه مذاکرات و ارسال پیام‌های آرامش‌بخش به اسرائیل، در حالی که طرف مقابل در خفا خود را برای یک درگیری گسترده‌تر آماده می‌کند.

معاریو این رویکرد را با رفتار یحیی السنوار، رهبر پیشین حماس، پیش از عملیات ۷ اکتبر مقایسه کرده است؛ زمانی که حماس در ظاهر از آرامش و حفظ وضعیت موجود سخن می‌گفت، اما همزمان برای یک حمله غافلگیرکننده آماده می‌شد.

این روزنامه تأکید کرده که به دلیل محدودیت‌های سانسور نظامی اسرائیل، هویت دو کشور مورد اشاره همچنان فاش نشده است.

معاریو در پایان هشدار داده است که نگرانی اصلی، تبدیل توافق‌های سیاسی به ابزاری برای کاهش سطح آماده‌باش اسرائیل است؛ به‌گونه‌ای که تل‌آویو احساس کند تهدیدی فوری وجود ندارد، در حالی که طرف مقابل همزمان در حال تقویت توان و آمادگی نظامی خود باشد.

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