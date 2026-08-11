ترامپ: درباره مخالفت نتانیاهو با طرح غزه، «پاسخ خوبی» دارم

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح غزه گفت: «پاسخی دارم؛ پاسخ خوبی است. آن را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر خواهم کرد. روابط ما بسیار خوب است.»

نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرده بود که اسرائیل طرح ۱۵ ماده‌ای «شورای صلح» درباره نوار غزه را رد می‌کند و ارتش این رژیم تا زمانی که حماس به‌طور کامل خلع سلاح نشود، از غزه خارج نخواهد شد.

با این حال، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از نمایندگان «شورای صلح» گزارش داد که اسرائیل با وجود رد علنی این طرح، همچنان در نوار غزه با این شورا همکاری می‌کند.

انتهای پیام/