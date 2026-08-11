نبردی فراتر از تصرف؛ اوکراین چگونه ارزش نظامی کریمه را هدف گرفته است؟
کییف به جای تمرکز صرف بر بازپسگیری سرزمینی کریمه، در حال اجرای راهبردی برای کاهش ارزش نظامی این شبهجزیره است؛ از فرسایش پدافند و اختلال در خطوط تدارکاتی تا فشار بر مسیرهای دریایی، همهچیز برای دشوار کردن استفاده روسیه از کریمه بهعنوان پایگاه جنگی طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، اوکراین کارزار مرحلهای گستردهای را برای منزوی کردن شبهجزیره کریمه و کاهش ارزش آن بهعنوان پایگاه نظامی و لجستیکی روسیه آغاز کرده است؛ کارزاری که از هدف قرار دادن مسیرهای تدارکاتی، انبارهای سوخت، زیرساختهای انرژی و سامانههای پدافند هوایی شروع شده و اکنون به دریا نیز کشیده شده است.
رابرت بروفدی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفت حملات اخیر به کریمه که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمه کرد، تنها «مرحله نخست» یک کارزار گسترده است و هدف آن، غیرقابل استفاده کردن شبهجزیره بهعنوان پایگاه عملیات نیروهای روسیه است.
بروفدی کریمه را یکی از محورهای مهم در مسیر پایان جنگ دانست و گفت در صورت تأمین سریعتر منابع مالی وعدهدادهشده از سوی کشورهای غربی، نیروهای او میتوانند میزان حملات به اهداف نظامی در کریمه را تا هفت برابر افزایش دهند.
فشار بر خطوط تدارکاتی و پدافند هوایی
به گفته بروفدی، نیروهای او در حال حاضر تنها حدود ۱۴ درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای کامل این کارزار را در اختیار دارند و مشکل اصلی نه توان تولید پهپاد، بلکه کندی تأمین مالی است.
آسوشیتدپرس گزارش داده است که حملات تابستانی اوکراین، پلهای ریلی، انبارهای نفت و تأسیسات انرژی را هدف گرفته تا مسیرهای تدارکاتی روسیه را مختل و پدافند هوایی این کشور را تضعیف کند.
بروفدی مدعی شد نیروهای او طی ماههای اخیر بیش از ۳۰۰ سامانه و تجهیز پدافند هوایی روسیه، از جمله سامانههای موشکی، رادارها و تجهیزات جنگ الکترونیک را منهدم کردهاند. به گفته او، این حملات «پنجرهای» برای عبور پهپادهای اوکراینی و رسیدن آنها به اهدافشان ایجاد کرده است.
او همچنین گفت بخش قابل توجهی از تجهیزات قدیمی پدافند هوایی روسیه به برق وابسته است و قطع شبکه برق میتواند این سامانهها را از کار بیندازد. با این حال، بروفدی اذعان کرد این حملات بر دسترسی غیرنظامیان کریمه به برق نیز تأثیر گذاشته است.
خبرگزاری فرانسه نیز از قطعی برق، کمبود سوخت و افزایش شدید قیمت بنزین در کریمه خبر داده است؛ منطقهای که حدود ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی میکنند.
از فشار زمینی تا محاصره دریایی
اوکراین برای جلوگیری از جبران کمبودهای تدارکاتی از طریق دریا، دامنه عملیات خود را از مسیرهای زمینی به دریای آزوف و دریای سیاه گسترش داده است.
بروفدی پیشتر به رویترز گفته بود هدف این عملیات، تضعیف برتری دریایی روسیه و بازپسگیری کنترل آبهای سرزمینی اوکراین است. واحدهای پهپادی اوکراین نیز مدعی شدهاند طی سه هفته بیش از ۱۸۰ کشتی و هدف دریایی را در اطراف کریمه هدف قرار دادهاند.
پژوهشگر مؤسسه سلطنتی خدمات متحد، این گسترش عملیات دریایی را «ادامه منطقی» فشار اوکراین بر خطوط تدارکاتی زمینی روسیه دانسته است.
کارزار علیه عمق روسیه
فشار اوکراین به کریمه محدود نیست. ولودیمیر زلنسکی نیز در ژوئیه از تشکیل فرماندهی حملات در عمق خاک روسیه خبر داد؛ اقدامی که به گفته او با هدف کاهش توان روسیه برای ادامه جنگ انجام میشود.
مؤسسه مطالعات جنگ اعلام کرده است که اوکراین طی یک عملیات ۴۰ روزه، بیش از ۱۰۰ حمله علیه اهداف راهبردی روسیه انجام داده است. یکی از تازهترین این حملات، پالایشگاه تانکو در تاتارستان بود که روسیه اعلام کرد در پی آن ۱۳ نفر، از جمله یک کودک، کشته و ۳۹ نفر زخمی شدند.
در مجموع، راهبرد اوکراین تنها قطع ارتباط کریمه با روسیه نیست؛ بلکه تلاش میکند ارزش نظامی این شبهجزیره را کاهش دهد و مسکو را وادار کند منابع، نیروها و سامانههای پدافندی خود را میان کریمه، دریای سیاه و عمق خاک روسیه پراکنده کند.
بروفدی میگوید این اقدامات هنوز تنها «مرحله نخست» کارزار است و نیروهای او در حال حاضر با حدود ۱۴ درصد ظرفیتی فعالیت میکنند که برای اجرای کامل آن مورد نیاز است.