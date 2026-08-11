ادعای واشنگتنپست: تهدید ایران، مسیر پرواز ترامپ را تغییر داد
روزنامه واشنگتنپست گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا پس از سفر به ترکیه، بهدلیل نگرانیهای امنیتی ناشی از یک تهدید منتسب به ایران، مخفیانه به یک هواپیمای نظامی دیگر منتقل و با آن راهی انگلیس شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «واشنگتنپست» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته و در جریان سفر به ترکیه، به دلیل یک تهدید منتسب به ایران، بهصورت مخفیانه هواپیمای خود را تغییر داده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ برای شرکت در نشست سران ناتو با هواپیمای جدید ریاستجمهوری آمریکا که اخیرا از سوی قطر به واشنگتن تحویل داده شده بود، وارد آنکارا شد، اما هنگام ترک ترکیه، بهطور غیرمنتظره سوار هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» شد.
این اقدام در آن زمان پرسشهایی را درباره امنیت هواپیمای جدید ریاستجمهوری آمریکا ایجاد کرد.
واشنگتنپست به نقل از یک مقام آمریکایی مطلع از این عملیات و فردی آگاه از سفر ترامپ نوشت که رئیسجمهور آمریکا پس از آنکه در برابر دوربینهای خبرنگاران سوار هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» شد، بهصورت مخفیانه و با استفاده از یک خودروی خدماتی فرودگاه به هواپیمای نظامی کوچکتری منتقل شد.
این هواپیما یک فروند «سی-۳۲ ای» متعلق به نیروی هوایی آمریکا بود که ترامپ با آن راهی انگلیس شد.
بر اساس گزارش این روزنامه، هواپیمای سی-۳۲ حدود ساعت ۱۰:۲۰ شب وارد انگلیس شد و چند دقیقه بعد نیز هواپیمای «ایر فورس وان» و خبرنگاران همراه رئیسجمهور آمریکا به مقصد رسیدند.
ترامپ در آن زمان در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرده بود که برای سفر از آنکارا به پایگاه هوایی سلطنتی «میلدهنهال» در انگلیس، از هواپیمای قدیمی آبیرنگ ریاستجمهوری «برای روزهای خوب گذشته» استفاده خواهد کرد. هواپیمای جدید نیز در این پایگاه باقی ماند تا نیروهای نظامی آمریکا آن را بررسی کنند.
واشنگتنپست در ادامه از کاخ سفید درباره انتقال مخفیانه ترامپ به هواپیمای سوم سؤال کرد. استیو چانگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در پاسخ گفت هواپیمای ارائهشده از سوی قطر به پروتکلهای امنیتی سطح بالایی مجهز است که امنیت رئیسجمهور و کارکنان او را تضمین میکند.
چانگ همچنین گفت: «همانطور که رئیسجمهور اخیرا گفته است، دشمنان زیادی وجود دارند که آمریکا را هدف قرار دادهاند و ما از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با این تهدیدها استفاده میکنیم.»
کاخ سفید پیش از این نیز همین بیانیه را در پاسخ به پرسشهای واشنگتنپست درباره امنیت هواپیمای جدید ریاستجمهوری ارائه کرده بود.