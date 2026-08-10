تقدیر ژاپن از تلاشهای عمان برای حمایت از گفتوگو و تقویت ثبات و امنیت منطقه
نخست وزیر ژاپن در گفتوگوی تلفنی با سلطان عمان از تلاشهای مسقط برای حمایت از گفتوگو و تقویت امنیت و ثبات در منطقه تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هیثم بن طارق»، سلطان عمان تماسی تلفنی از سوی «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن دریافت کرد.
طی این تماس، دو طرف روابط دوجانبه میان عمان و ژاپن را بررسی و درباره آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کردند.
نخستوزیر ژاپن از تلاشهای عمان در حمایت از گفتوگو و آرامش اوضاع و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی تقدیر کرد.