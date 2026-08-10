مقام پنتاگون:
آمریکا از آسیا جدا نمیشود
مقام ارشد پنتاگون گفت که ایالات متحده برای حفظ تعادل مطلوب قدرت در منطقه هند و اقیانوس آرام تلاش میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «البریج کولبی»، معاون وزیر دفاع ایلات متحده در امور سیاسی، امروز -دوشنبه- گفت که ایالات متحده از آسیا جدا نمیشود و در عوض برای حفظ تعادل مطلوب قدرت در هند و اقیانوس آرام تلاش میکند اما میخواهد شرکایش مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده بگیرند.
کولبی در جریان سخنرانی خود در «مانیل» پایتخت فیلیپین گفت: «آمریکا قطعا از آسیا جدا نمیشود. ما آنجا را ترک نمیکنیم، در واقع، ما برای تضمین تعادل مطلوب قدرت در جایی که بیشترین اهمیت را دارد، تلاش میکنیم».
وی در پاسخ به نگرانیها در مورد قابل اعتماد بودن واشنگتن، ضمن تاکید بر منافع ایالات متحده در این خواستار تقسیم بیشتر بار و مشارکت شد.
فیلیپین، اولین مقصد سفر کولبی به جنوب شرقی آسیا است، وی همچنین برنامه دارد تا به اندونزی، تایلند و کامبوج نیز سفر کند.