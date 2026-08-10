۷ نشانه که نشان میدهد «دوستی با کیم» برای روسیه یعنی چه؟
از اعزام نیرو و ارسال موشک و میلیونها گلوله تا دریافت فناوری و تجربه جنگی؛ همکاری کره شمالی و روسیه در جنگ اوکراین نشان میدهد دوستی با کیم جونگ اون برای مسکو چه معنایی دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در شرایطی که جنگ اوکراین فشار فزایندهای بر ذخایر تسلیحاتی و نیروی انسانی روسیه وارد کرده، کرهشمالی به یکی از مهمترین پشتوانههای نظامی مسکو تبدیل شده است.
ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون در ژوئن ۲۰۲۴ در پیونگیانگ پیمانی راهبردی امضا کردند که همکاری گسترده و حمایت متقابل دو کشور را تقویت کرد. از آن زمان، جنگ اوکراین به میدان آزمون این شراکت تبدیل شده و ابعاد عملی آن را بیش از گذشته نمایان کرده است.
۱. نیروی انسانی در میدان
حضور نیروهای کرهشمالی در روسیه و مشارکت آنها در جنگ اوکراین دیگر موضوعی پنهان نیست. هرچند آمار دقیق مشخص نیست، گزارشهای غربی از اعزام هزاران نیروی کرهشمالی به روسیه حکایت دارند. کییف نیز مدعی شده شمار این نیروها ممکن است به ۵۰ هزار نفر برسد.
پیونگیانگ سال گذشته بازگشت یک یگان نظامی از کورسک را نیز رسما تأیید کرد؛ یگانی که به گفته کرهشمالی در مأموریتهای مهندسی و نظامی مشارکت داشته است.
۲. موشک در خدمت مسکو
بر اساس گزارشهای اطلاعاتی اوکراین، کرهشمالی یک یگان موشکی مجهز به حدود ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ سکوی پرتاب را در غرب روسیه مستقر کرده است.
اوکراین همچنین مدعی است پیونگیانگ پیشتر ۱۴۸ موشک بالستیک از نوع KN-23 و KN-24 به روسیه تحویل داده است.
۳. سیل مهمات
مهمترین بخش حمایت پیونگیانگ، تأمین مهمات است. رویترز گزارش داده کره شمالی میلیونها گلوله توپ و خمپاره، موشک بالستیک، توپخانه دوربرد و راکتانداز در اختیار روسیه قرار داده است.
بررسیهای این خبرگزاری نشان میدهد چهار کشتی باری روسیه طی ۶۴ سفر به بندر راجین کره شمالی، نزدیک به ۱۶ هزار کانتینر مهمات را به روسیه منتقل کردهاند.
مقامهای اوکراینی مدعیاند کرهشمالی حدود نیمی از مهمات مورد نیاز روسیه در خطوط مقدم را تأمین میکند و از اواسط ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۴ میلیون گلوله توپ تحویل داده است.
۴. مهندسی و بازسازی
حمایت پیونگیانگ تنها به تسلیحات محدود نمانده است. روسیه اعلام کرده کرهشمالی هزار نیروی مهندسی و ۵ هزار نیروی ساختمانی نظامی را برای مینروبی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در کورسک اعزام میکند.
با این حال، درباره شمار دقیق نیروهای اعزامشده و احتمال مشارکت برخی از آنها در مأموریتهای رزمی اطلاعات مستقلی در دست نیست.
۵. تقدیر مسکو از متحد شرقی
پس از بازپسگیری کورسک، مقامهای ارشد روسیه از نقش نیروهای کرهشمالی در این عملیات تقدیر کردند. مسکو و پیونگیانگ نیز مشارکت نظامیان کره شمالی در نبردهای کورسک را تأیید کردهاند.
پوتین در ژوئیه گذشته نیز در دیدار با وزیر خارجه کرهشمالی از حمایت پیونگیانگ در جنگ اوکراین قدردانی کرد.
۶. تلفات سنگین
منابع کرهجنوبی، اوکراینی و غربی مدعیاند حدود ۶ هزار نیروی کرهشمالی در جنگ اوکراین کشته شدهاند. منابع غربی، ناآشنایی این نیروها با جنگ پهپادی و اعزام آنها به مناطق باز کورسک را از عوامل اصلی تلفات میدانند.
پیونگیانگ این آمار را تأیید نکرده و سال گذشته تنها از کشته شدن ۹ نظامی خود خبر داده بود.
۷. کرهشمالی چه به دست میآورد؟
پیونگیانگ مشارکت نظامی خود را در چارچوب پیمان دو کشور و دفاع از «یک کشور برادر» توجیه میکند؛ اما این همکاری برای کره شمالی نیز دستاوردهای مهمی دارد.
تحلیلگران معتقدند مسکو در مقابل دریافت نیروی انسانی و تسلیحات، به پیونگیانگ ارز، نفت، کمکهای اقتصادی و فناوریهای پیشرفته نظامی ارائه میکند. مهمتر از آن، نیروهای کرهشمالی فرصت یافتهاند تجربه واقعی جنگ مدرن، از مقابله با پهپادها و جنگ الکترونیک گرفته تا هماهنگی توپخانه و تاکتیکهای میدان نبرد، به دست آورند.
در واقع، جنگ اوکراین شراکت روسیه و کرهشمالی را از یک همگرایی سیاسی به یک معامله راهبردی تبدیل کرده است؛ مسکو به نیروی انسانی و زرادخانه پیونگیانگ دسترسی پیدا کرده و کره شمالی نیز در مقابل، منابع اقتصادی، فناوری نظامی و تجربهای را به دست آورده که در شرایط عادی دستیابی به آنها برایش بسیار دشوار بود.