نتانیاهو:
تا خلع سلاح کامل حماس از غزه عقبنشینی نمیکنیم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر علیه ایران یاوهگویی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در جلسه کابینه این رژیم با مطرح کردن ادعاییهای لب به گزافهگویی علیه ایران گشود.
نتانیاهو ضمن تشکر از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده برای همراهی در تجاوز نظامی علیه ایران، در اظهاراتی گزافه گفت: «من برای همکاری تاریخی با ایالات متحده علیه تلاشهای ایران برای دستیابی به سلاحهای هستهای بسیار ارزش قائلم و میخواهم تکرار کنم، چه توافقی حاصل شود چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر هستم، ایران سلاح هستهای نخواهد داشت».
وی همچنین با اشاره به تجاوزات مکرر ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان مدعی شد: «در روزهای اخیر، اسرائیل اقدامات قاطعی در لبنان از جمله در ارتفاعات علی الطاهر انجام داده است».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در رابطه با اقدامات جنایتکارانه این رژیم در نوار غزه گفت: «در مورد نوار غزه، میخواهم مهمترین نکته را روشن کنم، تا زمانی که من نخست وزیر هستم، هیچ کشور فلسطینی، نه در غزه و نه در کرانه باختری، وجود نخواهد داشت».
وی همچنین ادعا کرد: «اسرائیل طرح پانزده مادهای را رد میکند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، عقبنشینی نخواهد کرد. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد این موضوع با آمریکاییها هستیم. آنها ایدههایی دارند که برخی از آنها برای ما قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول است و ما میدانیم چگونه به آنها پاسخ دهیم».