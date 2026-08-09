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آغاز بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه بوشهر

آغاز بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه بوشهر
کد خبر : 1824156
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مدیرعامل شرکت روس‌اتم گفت که بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه بوشهر آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرعامل شرکت روس‌اتم گفت که بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه بوشهر آغاز شده است. 

«الکسی لیخاچف»، مدیرعامل شرکت روس‌اتم، همزمان با آرام‌تر شدن تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا گفت: «ما بازگرداندن متخصصان را به محوطهٔ ساخت‌وساز نیروگاه هسته‌ای بوشهر آغاز کرده‌ایم. اولین گروه پنج‌نفره از کادر مهندسی وارد مجتمع مسکونی ما شده‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند.»

وی افزود که اکنون «تعداد کل متخصصان روسی به ۲۵ نفر رسیده است.»

‌لیخاچف همچنین ادامه داد که روس‌اتم برنامه دارد گروه دیگری متشکل از ده‌ها کارمند را ظرف دو هفته آینده به نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعزام کند. 

 

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