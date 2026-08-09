به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا اکنون با بحران انرژی خودساخته مواجه است.

«کریل دمیتریف»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، گفت که اتحادیه اروپا اکنون با پیامدهای بحران انرژی‌ای مواجه است که خود این بلوک با امتناع از خرید گاز مسکو ایجاد کرده است.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمستان در راه است؛ زیرا [اروپا] از گاز روسیه فاصله گرفته است: آلمان تنها ۴۷.۶ درصد از ظرفیت ذخایر گاز خود را پر کرده، در حالی که میزان معمول آن ۷۵ درصد است؛ و هلند نیز تنها ۳۸.۵ درصد از ذخایر خود را پر کرده، در حالی که میزان معمول ۷۷ درصد است.»

وی افزود: «اتحادیه اروپا با یک بحران انرژی مواجه است که خودش آن را ایجاد کرده است.»

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