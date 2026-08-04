الاخبار: چرا عربستان از سناریوی جنگ گسترده با ایران نگران است؟
روزنامه «الاخبار» در تحلیلی نوشت عربستان سعودی با وجود همراهی در برخی اقدامات منطقهای آمریکا، از تبدیل تقابل واشنگتن و تهران به یک جنگ گسترده بیم دارد؛ چرا که چنین درگیریای میتواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی سنگینی برای ریاض و کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «الاخبار» در تحلیلی نوشت عربستان سعودی با وجود همراهی در برخی اقدامات تنشزا در کنار آمریکا، همچنان نشانههایی از تمایل به مهار تقابل با ایران و جلوگیری از ورود منطقه به یک جنگ گسترده را نشان میدهد.
این روزنامه با اشاره به گزارش پایگاه «آکسیوس» درباره درخواست «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای خودداری از تشدید تنش علیه ایران، نوشت اگر این گزارش درست باشد، نشان میدهد ریاض همچنان راهحل سیاسی و توافق با تهران را بر رویارویی نظامی ترجیح میدهد.
به نوشته الاخبار، برخلاف برداشت برخی تحلیلگران که پس از اقدامات اخیر عربستان، از تغییر رویکرد این کشور و حرکت به سمت تقابل با ایران سخن گفته بودند، رفتار ریاض نشان میدهد این کشور هنوز تمایلی به ورود به یک رویارویی مستقیم و کنترلناپذیر ندارد.
این روزنامه معتقد است عربستان در روند تصمیمگیری آمریکا درباره حمله احتمالی به ایران بیتأثیر نیست؛ زیرا جایگاه نفتی و اقتصادی این کشور میتواند بر محاسبات واشنگتن اثر بگذارد. همچنین افزایش مخالفتها در داخل دولت آمریکا با تشدید جنگ، از دیگر عواملی است که میتواند بر تصمیمهای ترامپ تأثیرگذار باشد.
الاخبار با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در تشویق آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران، مدعی شد نگرانی اصلی عربستان از ورود تلآویو به چنین طرحهایی است؛ زیرا هرگونه حمله به زیرساختهای انرژی ایران میتواند واکنش متقابل تهران علیه تأسیسات نفتی و اهدافی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به دنبال داشته باشد.
این روزنامه نوشت عربستان ممکن است بتواند فشارهای آمریکا درباره موضوعاتی مانند ادامه محاصره یمن یا مشارکت در برخی اقدامات منطقهای را تحمل کند، اما توان تحمل جنگی گسترده و بدون محدودیت در منطقه خلیج فارس را ندارد؛ جنگی که پیامدهای آن برای همه طرفها نامشخص خواهد بود.
معادله یمن و نگرانی ریاض
الاخبار در ادامه تحلیل خود به موضوع یمن پرداخت و نوشت ادامه محاصره این کشور از سوی عربستان، پرسشهایی درباره میزان استقلال تصمیمگیری ریاض ایجاد کرده است.
این روزنامه مدعی شد متحدان ایران در یمن، با توجه به درگیری قدرتهای منطقهای و بینالمللی، تلاش کردهاند از فشار بر منافع اقتصادی عربستان به عنوان ابزاری برای پایان دادن به محاصره استفاده کنند.
به نوشته الاخبار، پرسش اساسی این است که آیا عربستان در قبال بحران یمن، توان اتخاذ تصمیمی مستقل از واشنگتن و حرکت در مسیری مطابق با منافع خود را دارد یا خیر.
ضرورت استقلال تصمیمگیری عربستان
این روزنامه در بخش دیگری از تحلیل خود نوشت عربستان در تاریخ معاصر خود بیشتر بر قدرت اقتصادی، جایگاه نفتی و نقش مذهبی خود در جهان اسلام تکیه داشته و کمتر بر قدرت نظامی برای گسترش نفوذ منطقهای متکی بوده است.
الاخبار معتقد است ریاض برای حفظ منافع خود بیش از هر چیز به استقلال در تصمیمگیری نیاز دارد و این استقلال میتواند بیش از تکیه صرف بر حمایت آمریکا، امنیت و ثبات داخلی این کشور را تضمین کند.
این روزنامه در پایان تأکید میکند که مسئله، دشمنی عربستان با آمریکا نیست، بلکه آن است که ریاض نباید به ابزاری در خدمت سیاستهای واشنگتن در منطقه تبدیل شود.