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آسوشیتدپرس: چرا ترامپ هر بار ایران را تهدید می‌کند اما عقب می‌نشیند؟

آسوشیتدپرس: چرا ترامپ هر بار ایران را تهدید می‌کند اما عقب می‌نشیند؟
کد خبر : 1822023
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خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیلی به بررسی الگوی رفتاری دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا با وجود تهدیدهای مکرر، به دلیل فشار متحدان، ملاحظات انتخاباتی و هزینه‌های جنگ، بارها از تشدید درگیری عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها از الگویی مشابه در قبال ایران استفاده کرده است؛ الگویی که با تهدید به تشدید حملات نظامی آغاز می‌شود و در ادامه، با اعلام پیشرفت دیپلماسی یا اعطای فرصت بیشتر به مذاکرات پایان می‌یابد.

به نوشته این رسانه، ترامپ طی روزهای گذشته ابتدا از احتمال وارد کردن «ضربات بسیار شدید» به ایران سخن گفت، اما ساعاتی بعد اعلام کرد به دلیل مشاهده نشانه‌هایی از پیشرفت در مسیر توافق، اجرای عملیات نظامی گسترده را متوقف کرده است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد ترامپ دلیل این تصمیم را درخواست برخی مقام‌های ایرانی و همچنین رایزنی و درخواست رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عنوان کرده است. او مدعی شد این کشورها معتقد بودند که امکان دستیابی به توافق نزدیک شده است.

این گزارش، رویکرد ترامپ را ادامه همان راهبرد «فشار حداکثری» توصیف می‌کند؛ راهبردی که بر ایجاد فشار روانی و نظامی برای وادار کردن طرف مقابل به امتیازدهی استوار است، اما به اعتقاد آسوشیتدپرس، در برابر ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

در ادامه گزارش آمده است که تهران با اتکا به توانایی خود برای ادامه رویارویی و در شرایطی که آمریکا با محدودیت‌های سیاسی و نظامی روبه‌رو است، تلاش کرده هزینه‌های ادامه جنگ را برای واشنگتن افزایش دهد.

آسوشیتدپرس همچنین به فشارهای داخلی بر دولت ترامپ اشاره کرده و نوشته است که با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، مخالفت افکار عمومی آمریکا با ادامه جنگ افزایش یافته است. بر اساس یک نظرسنجی مرکز افکارسنجی آسوشیتدپرس-نورک، حدود دوسوم آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران توجیه‌پذیر نبوده است.

این رسانه در ادامه به اظهارات برخی قانون‌گذاران آمریکایی از جمله مارک کلی و جان کندی اشاره کرده که نسبت به ادامه مسیر کنونی هشدار داده‌اند. طبق این گزارش، برخی جمهوری‌خواهان نیز معتقدند تشدید درگیری می‌تواند به افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم در آمریکا منجر شود و در شرایط فعلی، ادامه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک گزینه کم‌هزینه‌تری برای واشنگتن محسوب می‌شود.

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