رسانه عبری نوشت:
ملاحظات اقتصادی، ترمز اقدام نظامی ترامپ علیه ایران!
همزمان با عقبنشینی دونالد ترامپ از حملهای که خود آن را «بزرگ و بیسابقه» توصیف کرده بود، رسانههای صهیونیستی از عوامل پشت پرده تغییر موضع رئیسجمهور آمریکا پرده برداشته و تأکید میکنند که ملاحظات اقتصادی و نگرانی از پیامدهای جهانی تشدید تنش، در تصمیمهای واشنگتن نقش مهمی دارد.
وبگاه صهیونیستی «والا» به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترامپ در تصمیمگیریهای خود توجه ویژهای به وضعیت بازارهای انرژی، قیمت نفت و تبعات اقتصادی هرگونه درگیری گسترده دارد و نمیتواند اثرات یک بحران جدید در منطقه را بر اقتصاد جهانی نادیده بگیرد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که ترامپ پس از هفتهها تهدید علیه ایران و نمایش آمادگی نظامی آمریکا، در نهایت از اجرای حملهای گسترده عقبنشینی کرد و مسیر مذاکره با تهران را در پیش گرفت.
بر اساس این گزارش، مقامهای اسرائیلی از رویکرد ترامپ ابراز نگرانی و نارضایتی کردهاند؛ چرا که به گفته آنها، رئیسجمهور آمریکا ابتدا با تکیه بر توان نظامی و تهدیدهای شدید، فضای تقابل ایجاد میکند، اما در لحظه آخر از تشدید درگیری فاصله گرفته و به سمت گفتوگو بازمیگردد.
رسانه صهیونیستی معتقد است این تغییر رفتار ترامپ در مقطع کنونی بیش از آنکه نشاندهنده تمایل به ادامه رویارویی باشد، بیانگر تلاش برای دستیابی به توافقی جدید با ایران است.
این ارزیابیها پس از آن مطرح میشود که ترامپ اعلام کرد مذاکرات جدیدی با تهران آغاز خواهد شد و مدعی شد توافقهایی درباره تنگه هرمز و موضوع هستهای ایران در حال بررسی است.
از سوی دیگر، مسئله تنگه هرمز به یکی از عوامل اصلی نگرانی واشنگتن تبدیل شده است؛ چرا که هرگونه اختلال طولانیمدت در این گذرگاه راهبردی میتواند بازار انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده و هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.
در همین حال، نگرانی اسرائیل از رویکرد جدید کاخ سفید افزایش یافته است؛ تلآویو که همواره خواستار فشار حداکثری علیه تهران بوده، اکنون نگران است که واشنگتن مسیر مذاکره و توافق را جایگزین گزینه نظامی کند.
برآیند تحولات اخیر نشان میدهد اگرچه تهدید نظامی همچنان بخشی از ابزار فشار آمریکا علیه ایران باقی مانده، اما عواملی همچون تبعات اقتصادی، بازار انرژی و هزینههای یک درگیری گسترده، در محاسبات تصمیمگیران آمریکایی وزن بیشتری پیدا کرده است.