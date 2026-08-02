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انتخاب مجدد پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان

انتخاب مجدد پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان
کد خبر : 1821588
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با حکم رئیس جمهور ارمنستان، نیکول پاشینیان بار دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آرمن پرس،  با حکم «واهاگن خاچاتوریان»، رئیس جمهور ارمنستان،  «نیکول پاشینیان»، بار دیگر  به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد.

در حکمی که در وبسایت رئیس جمهوری ارمنستان منتشر شد آمده است: «طبق ماده ۱۴۹، بخش ۱ قانون اساسی، نیکول پاشینیان بدینوسیله به عنوان نخست وزیر منصوب می‌شود».

طبق قانون اساسی جمهوری ارمنستان، دولت باید استعفای خود را در روز اولین جلسه پارلمان جدید منتخب ارائه دهد.

در ۲ آگوست، پاشینیان نامه استعفای دولت را خطاب به رئیس جمهور امضا کرد که خاچاتوریان نیز استعفای دولت را پذیرفت.

 

 

 

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