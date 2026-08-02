به گزارش ایلنا، منابع سیاسی عراقی به شبکه «الحدث» اعلام کردند که سوریه به مقام‌های عراقی هشدار داده است هرگونه حمله‌ای که از خاک عراق علیه این کشور انجام شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.

بر اساس این گزارش، دمشق این پیام را از طریق تماس مستقیم با مسئولان عراقی منتقل کرده و اعلام کرده است که تحرکات گروه‌های مسلح در نزدیکی مرزهای مشترک را زیر نظر دارد.

این منابع همچنین مدعی شدند سوریه خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی از خاک عراق شده که می‌تواند به تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه منجر شود.

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