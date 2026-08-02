به گزارش ایلنا، آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در تماس با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به برنامه‌های واشنگتن برای انجام حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سعودی خواستار دریافت جزئیات بیشتری درباره برنامه اقدام آمریکا شده‌اند و بن‌سلمان نیز از ترامپ خواسته است از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و حملات جدید علیه ایران را اجرا نکند.

آکسیوس همچنین مدعی شد مذاکرات جداگانه میان میانجی‌های قطری و عمانی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و استیو ویتکاف، نماینده آمریکا، با پیشرفت‌هایی همراه بوده است؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این روند تا چه اندازه می‌تواند مانع از افزایش تنش‌ها و شعله‌ور شدن بحران شود.

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