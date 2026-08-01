الجزیره بررسی کرد: آیا آمریکا زیرساختهای ایران را هدف قرار میدهد؟
همزمان با تشدید تنشهای دریایی میان ایران و آمریکا، شبکه الجزیره در گزارشی به بررسی گزینههای پیش روی واشنگتن در قبال تهران پرداخت و نوشت آمریکا علاوه بر ادامه فشارهای دریایی، احتمال گسترش دامنه حملات به زیرساختهای حساس ایران را نیز بررسی میکند؛ هرچند برخی کارشناسان وقوع جنگی فراگیر را بعید میدانند.
به گزارش ایلنا، الجزیره در گزارشی نوشت رویارویی ایران و آمریکا وارد مرحلهای شده که دیگر صرفا به تقابل نظامی محدود نیست و امنیت انرژی و کشتیرانی بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش میافزاید همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، گمانهزنیها درباره احتمال گسترش فهرست اهداف واشنگتن در داخل ایران افزایش یافته است.
الجزیره با اشاره به گزارشهایی درباره وقوع حوادث برای چند نفتکش در نزدیکی سواحل عمان و همچنین تشدید محدودیتهای اعمالشده بر تردد برخی شناورها، این تحولات را نشانه تداوم تنش در یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان ارزیابی کرده است.
در همین راستا، حسن جونی کارشناس نظامی و راهبردی، در گفتوگو با الجزیره اظهار داشت تنگه هرمز اکنون به مهمترین صحنه رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل شده است؛ چرا که کنترل این آبراه، تأثیر مستقیمی بر صادرات انرژی جهان دارد.
وی همچنین ابراز عقیده کرد ایران همچنان از ظرفیتهای مؤثری برای اثرگذاری بر معادلات امنیتی تنگه هرمز برخوردار است؛ موضوعی که به گفته او محاسبات آمریکا را پیچیدهتر کرده است.
این کارشناس درباره گزینههای پیش روی واشنگتن نیز گفت دولت آمریکا دو سناریوی اصلی را دنبال میکند؛ نخست، ادامه حملات محدود به توانمندیهای دریایی ایران و تشدید محاصره دریایی با هدف افزایش فشار بر تهران برای بازگشت به مذاکرات.
به گفته جونی، سناریوی دوم میتواند گسترش دامنه حملات به زیرساختهای حساس ایران از جمله تأسیسات انرژی، شبکه برق و پلها باشد؛ موضوعی که، دونالد ترامپ پیشتر نیز به آن اشاره کرده بود.
با این حال، این کارشناس معتقد است با وجود افزایش تنشها، احتمال وقوع جنگی فراگیر همچنان پایین است و دو طرف ترجیح میدهند راهبرد فشار تدریجی، حملات محدود و استفاده از ابزارهای بازدارنده را در دستور کار خود حفظ کنند.