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الحدث:

دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل سه‌‌شنبه آغاز می‌شود

دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل سه‌‌شنبه آغاز می‌شود
کد خبر : 1821157
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الحدث به نقل از منابع گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی روز سه‌‌شنبه در رم آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، یک منبع لبنانی گفت که هفتمین دور مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی سه‌شنبه آتی در رم آغاز می‌شود و به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.

الحدث به نقل از این منبع گزارش داد: «لبنان در طول هفتمین دور مذاکرات، پیشنهاد انتقال به مرحله دوم مناطق آزمایشی را ارائه خواهد داد».

به گفته این منبع، هیئت لبنانی پیشنهاد خواهد کرد که شهر «بنت جبیل» در مرحله دوم مناطق آزمایشی گنجانده شود و  اگر رژیم صهیونیستی پیشنهاد گنجانده شدن بنت جبیل را رد کند، لبنان خواستار گنجاندن شهر خیام در مناطق آزمایشی خواهد شد.

 

 

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