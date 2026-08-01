به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌ها از رایزنی منطقه‌ای وزرای خارجه عربستان، ترکیه‌ و کویت خبر دادند.

بنا به گزارش‌ها، طی تماسی تلفنی، وزرای امور خارجه عربستان، ترکیه‌ و کویت با یکدیگر رایزنی کردند.

این مقامات درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کردند و بر هماهنگی و حمایت از راهکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش، آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.





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