رایزنی منطقهای وزیر خارجه عربستان با همتایان خود در ترکیه و کویت
کد خبر : 1821153
رسانهها از رایزنی منطقهای وزرای خارجه عربستان، ترکیه و کویت خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانهها از رایزنی منطقهای وزرای خارجه عربستان، ترکیه و کویت خبر دادند.
بنا به گزارشها، طی تماسی تلفنی، وزرای امور خارجه عربستان، ترکیه و کویت با یکدیگر رایزنی کردند.
این مقامات درباره تحولات منطقه گفتوگو کردند و بر هماهنگی و حمایت از راهکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش، آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.