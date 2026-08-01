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زلنسکی خواستار تجهیز کشورش به موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت شد

زلنسکی خواستار تجهیز کشورش به موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت شد
کد خبر : 1821119
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رئیس جمهور اوکراین از پایان یافتن ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روزگذشته -جمعه- از پایان یافتن ذخایر  موشک‌های رهگیر پاتریوت اوکراین خبر داد.

زلنسکی در بیانیه‌ای در  پلتفرم تلگرام، بار دیگر از متحدان غربی کی‌یف خواست تا  برای تجهیز مجدد فوری پدافند هوایی این کشور اقدام کنند.

وی اظهار داشت: «امشب فقط یک موشک بالستیک سرنگون شد، صرفا به این دلیل که هیچ موشکی برای سامانه‌های پاتریوت وجود ندارد».

 

 

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