هشدار سفارت آمریکا در بغداد به شهروندان این کشور
سفارت آمریکا در بغداد درباره «وضعیت پیچیده خاورمیانه» هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بغداد درباره «وضعیت پیچیده خاورمیانه» هشدار داد.
سفارت آمریکا در عراق طی بیانیهای اعلام کرد: «به شهروندان خود در عراق توصیه میکنیم که آمادگی خود را حفظ کنند و به دستورالعملهای مقامات محلی پایبند باشند.»
این سفارتخانه افزود: «وضعیت در خاورمیانه همچنان شاهد تحولات سریع و ناپایدار است.»
این بیانیه از اتباع آمریکایی خواست آمادگی لازم برای ترک منطقه در صورت وخامت اوضاع داشته باشند.