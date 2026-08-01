خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سفارت آمریکا در بغداد به شهروندان این کشور

هشدار سفارت آمریکا در بغداد به شهروندان این کشور
کد خبر : 1821109
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت آمریکا در بغداد درباره «وضعیت پیچیده خاورمیانه» هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بغداد درباره «وضعیت پیچیده خاورمیانه» هشدار داد. 

سفارت آمریکا در ‌عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «به شهروندان خود در ‌عراق توصیه می‌کنیم که آمادگی خود را حفظ کنند و به دستورالعمل‌های مقامات محلی پایبند باشند.»

این سفارتخانه افزود: «وضعیت در خاورمیانه همچنان شاهد تحولات سریع و ناپایدار است.» 

این بیانیه  از اتباع آمریکایی خواست آمادگی لازم برای ترک منطقه در صورت وخامت اوضاع داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل