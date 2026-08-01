وزارت دفاع روسیه:
شهرکهای «لوبیتسکویه» و «اولگوفکا» را تصرف کردیم
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتند.
این وزارتخانه در بیانیه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «لوبیتسکویه» در منطقه زاپروژیا و همچنین شهرک «اولگوفکا» در منطقه خارکف را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانهای پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۷۴۳ پهپاد و ۱۵ بمب هوایی هدایتشونده نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم کردند.