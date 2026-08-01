به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که سفارت این کشور در کی‌یف امروز -شنبه- در پی اصابت دو موشک در نزدیکی آن در جریان حمله روسیه آسیب دید.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: «این موشک‌ها هیچ آسیبی به سفارت وارد نکرده‌اند، اما شیشه پنجره‌های آن شکسته، به پنل‌های خورشیدی آسیب رسیده و حیاط مملو از آوار شده است».

«کستوتیس بودریس»، وزیر خارجه لیتوانی، گفت: «یکی از موشک‌ها در فاصله ۱۰ متری سفارت و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری آن فرود آمد».

وی در بیانیه‌ای ویدیویی اظهار داشت: «امروز نماینده سفارت روسیه را برای اعتراض احضار خواهیم کرد».

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