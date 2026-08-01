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آسیب دیدن سفارت لیتوانی در پی حمله موشکی به کی‌یف

آسیب دیدن سفارت لیتوانی در پی حمله موشکی به کی‌یف
کد خبر : 1821089
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وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که سفارت این کشور در کی‌یف در پی حمله موشکی روسیه آسیب دید.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که سفارت این کشور در کی‌یف امروز -شنبه- در پی اصابت دو موشک در نزدیکی آن در جریان حمله روسیه آسیب دید.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: «این موشک‌ها هیچ آسیبی به سفارت وارد نکرده‌اند، اما شیشه پنجره‌های آن شکسته، به پنل‌های خورشیدی آسیب رسیده و حیاط مملو از آوار شده است».

«کستوتیس بودریس»، وزیر خارجه لیتوانی، گفت: «یکی از موشک‌ها در فاصله ۱۰ متری سفارت و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری آن فرود آمد».

وی در بیانیه‌ای ویدیویی اظهار داشت: «امروز نماینده سفارت روسیه را برای اعتراض احضار خواهیم کرد».

 

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