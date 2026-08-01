تخریب و نابودی یک انبار دارو در حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه
در حمله هوایی اسرائیل که بامداد امروز شنبه انجام شد، انبار داروی بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفت و تخریب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در حمله هوایی بامداد امروز -شنبه- ارتش اسرائیل به انبار داروی بیمارستان شهدای الاقصی در نوار غزه، این انبار تخریب شد.
در پی این حمله، دهها خانواده آواره شدند و خسارتهای گستردهای به اموال و ساختمانهای اطراف محل بمباران وارد آمد.
همزمان، نیروهای امدادرسانی و دفاع مدنی برای آواربرداری و جستوجوی افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار به محل اعزام شدند.