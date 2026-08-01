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تخریب و نابودی یک انبار دارو در حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه

تخریب و نابودی یک انبار دارو در حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه
کد خبر : 1821080
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در حمله هوایی اسرائیل که بامداد امروز شنبه انجام شد، انبار داروی بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفت و تخریب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در حمله هوایی بامداد امروز -‌شنبه- ارتش اسرائیل به انبار داروی بیمارستان شهدای الاقصی در نوار غزه، این انبار تخریب شد.

در پی این حمله، ده‌ها خانواده آواره شدند و خسارت‌های گسترده‌ای به اموال و ساختمان‌های اطراف محل بمباران وارد آمد.

همزمان، نیروهای امدادرسانی و دفاع مدنی برای آواربرداری و جست‌وجوی افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار به محل اعزام شدند.

 

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