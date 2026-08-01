غازی حمد:
توافق صلح غزه یک بسته یکپارچه است
یک مقام ارشد حماس گفت که توافق صلح غزه یک بسته یکپارچه است و اجرای بخشی از آن به صورت جداگانه امکان پذیر نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «غازی حمد»، یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد توافق صلح پیشنهادی درباره نوار غزه یک بسته یکپارچه است و اجرای بخشی از آن بهصورت جداگانه از سایر بندهای توافق امکانپذیر نیست.
وی به العربیه گفت که پایبندی حماس به اجرای این توافق، منوط به اجرای کامل تمام تعهدات از سوی رژیم صهیونیستی است و این رژیم سابقهای طولانی در نقض توافقهای پیشین دارد.
حمد اظهار داشت: «حماس پس از رایزنیهای طولانی با میانجیها وگروههای فلسطینی با این توافق موافقت کرده است».
این مقام حماس شرایط دشوار انسانی و امنیتی حاکم بر نوار غزه را دلیل این تصمیم دانست و گفت مرحله کنونی استثنایی است و برای نجات ساکنان غزه به تصمیمهای استثنایی نیاز است.
وی افزود که جنبش حماس از این توافق رضایت ندارد اما گستردگی ویرانگیها و رنج انسانی در نوار غزه، این گروه را ناگزیر کرد در جستوجوی راهکاری برای پایان جنگ و آغاز مرحلهای جدید باشد.