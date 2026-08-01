شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت غزه امروز شنبه- گزارش داد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۷۶ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۲۲ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۵۳ نفر مجروح شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر مجروح شدند.





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