شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۷۶ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت غزه امروز شنبه- گزارش داد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۷۶ زخمی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۲۲ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۵۳ نفر مجروح شدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر مجروح شدند.