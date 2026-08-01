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مصر:

تحقیقات در مورد حمله به دو کشتی در بندر دمیاط ادامه دارد

تحقیقات در مورد حمله به دو کشتی در بندر دمیاط ادامه دارد
کد خبر : 1821020
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وزارت خارجه مصر اعلام کرد که تحقیقات در رابطه با حمله به دو کشتی در بندر دمیاط در حال انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه مصر امروز -شنبه- اعلام کرد که تحقیقات برای شناسایی عامل حمله به دو کشتی در بندر  دمیاط  در حال انجام است.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخی از رسانه‌های خارجی اخیرا گزارش‌های نادرست و دروغین در مورد این حادثه منتشر کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «تحقیقات همچنان برای تعیین تمام شرایط پیرامون این حادثه و شناسایی طرف مسئول ادامه دارد».

وزارت خارجه مصر همچنین از رسانه‌های خارجی و خبرنگاران مستقر در مصر و خارج از این کشور خواست تا اطلاعات مربوط به امور مصر و این حادثه را ابتدا تایید کرده و به منابع رسمی تکیه کنند.

«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، روز پنجشنبه گفت که مقامات همچنان به تحقیق در مورد حمله پهپادی که دو کشتی را در بندر دمیاط هدف قرار داد، ادامه می‌دهند و در عین حال خواستار کاهش تنش منطقه‌ای برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع امنیتی شد.

 

 

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