هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن
سفارت آمریکا در اردن برای شهروندان خود در خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در اردن برای شهروندان خود در خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کرد.
این سفارتخانه طی بیانیهای اعلام کرد که آمریکاییهای حاضر در خاورمیانه باید با احتیاط و هوشیاری بیشتری عمل کنند و برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند.
این بیانیه افزود: «برخی شرکتهای هواپیمایی از سرگیری برنامه پروازهای خود را به تعویق انداختهاند و برخی دیگر نیز تعدادی از مسیرهای خود را لغو کردهاند.»
بیانیه مذکور افزود: «به شهروندان آمریکایی در منطقه توصیه میشود در صورت امکان، منطقه را ترک کنند یا در صورت تشدید اوضاع، آماده خروج باشند.»