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نواف سلام:

مصمم به تقویت ارتش هستیم

مصمم به تقویت ارتش هستیم
کد خبر : 1820991
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نخست وزیر لبنان با صدور بیانیه‌ای سالروز ارتش این کشور را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره،  نواف سلام، نخست وزیر، در بیانیه‌ای به مناسبت روز ارتش گفت که دولت مصمم است با افزایش تعداد، تجهیز و بهبود شرایط ارتش، قابلیت‌های آن را تقویت کند.

سلام  گفت: «یک ارتش برای یک ملت. در سالگرد آن، به ارتش ملی‌مان افتخار و به شهدای صالحش بالاترین درودهای خود را تقدیم می‌کنیم».

وی اظهار داشت: «ارتش نماد اصلی استقلال ما باقی می‌ماند. هیچ احیای حاکمیتی، هیچ ثباتی برای ملت ما و هیچ امنیتی برای فرزندان ما جز از طریق استقرار نیروهای مسلح ما در سراسر سرزمین‌مان و گسترش اقتدار دولت از ناقوره تا عریضه امکان‌پذیر نیست».

سلام افزود: «دولت مصمم است با افزایش تعداد، تجهیز و بهبود شرایط ارتش، قابلیت‌های آن را برای دفاع از لبنان و محافظت از مردم آن تقویت کند».

 

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