پیونگ یانگ:
ناتو برای گسترش آمادگیهای جنگی آماده میشود
کره شمالی ناتو را به گسترش آمادگیهای جنگی از طریق طرح شبکه سوخت متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، کره شمالی امروز -شنبه- ناتو را به تسریع آمادگیهای نظامی برای درگیریهای آینده متهم و اعلام کرد که گسترش برنامهریزیشده شبکه تامین سوخت این اتحاد، نشان دهنده تبدیل آن به یک بلوک نظامی تهاجمیتر است.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، پیونگ یانگ از طرح گزارششده ناتو برای گسترش و نوسازی سیستم حمل و نقل سوخت نظامی خود در سراسر اروپا، از جمله خطوط لوله جدید و تاسیسات ذخیرهسازی انرژی که اروپای غربی را با کشورهای عضو جدیدتر شرقی و شمالی متصل میکند، انتقاد کرد.
پیونگ یانگ باور دارد که این پروژه نشان دهنده تمرکز ناتو بر حفظ ذخایر استراتژیک جنگی بوده و این اتحاد در حال آماده شدن برای درگیریهای فراتر از اروپا، از جمله در آسیا و اقیانوسیه است.