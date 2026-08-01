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المانیتور گزارش داد:

آمریکا سامانه‌های دفاعی «پاتریوت» را از اربیل عراق خارج می‌کند

آمریکا سامانه‌های دفاعی «پاتریوت» را از اربیل عراق خارج می‌کند
کد خبر : 1820967
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المانیتور‌ در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ارتش آمریکا روند خارج کردن نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، همزمان با ادامه یافتن تهدیدها در منطقه، یک گزارش جدید از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و سامانه‌های پدافند هوایی «پاتریوت» از اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل خبر داده است.

 المانیتور به نقل از منابع آگاه اعلام کرد سامانه‌های پدافندی «پاتریوت» که برای مقابله با موشک‌ها و پهپادها به کار گرفته می‌شوند، دیگر در پایگاه نظامی آمریکا در اربیل مستقر نیستند.

این منابع افزودند که روند خروج از هفته گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و بخش عمده نیروهای آمریکایی و تجهیزات سنگین نظامی از این منطقه خارج شده‌اند.

این منابع همچنین تأکید کردند که تمامی سامانه‌های پاتریوت به محل دیگری منتقل شده‌اند، هرچند برخی دیگر از سامانه‌های دفاعی همچنان در محل باقی مانده‌اند.

 

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