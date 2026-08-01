زلزله ۴.۷ ریشتری ایتالیا را لرزاند

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هند، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر روزگذشته -جمعه- منطقه آتشفشانی کامپی فلگری، در نزدیکی شهر ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند.

بر اساس گزارش این زمین لرزه ۴ زخمی بر جای گذاشت و همچنین منجر به آسیب به ساختمان‌ها و کلیساها و قطع برق و اختلال در خدمات قطار و مترو شد.

به گفته موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا، این زمین لرزه در ساعت ۱۹:۴۶ در عمق حدود ۳ کیلومتری رخ داد.

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