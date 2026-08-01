زلزله ۴.۷ ریشتری ایتالیا را لرزاند
کد خبر : 1820905
زمین لرزهای به قدرت ۴.۷ ریشتر جنوب ایتالیا را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هند، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر روزگذشته -جمعه- منطقه آتشفشانی کامپی فلگری، در نزدیکی شهر ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند.
بر اساس گزارش این زمین لرزه ۴ زخمی بر جای گذاشت و همچنین منجر به آسیب به ساختمانها و کلیساها و قطع برق و اختلال در خدمات قطار و مترو شد.
به گفته موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا، این زمین لرزه در ساعت ۱۹:۴۶ در عمق حدود ۳ کیلومتری رخ داد.