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زلزله ۴.۷ ریشتری ایتالیا را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری ایتالیا را لرزاند
کد خبر : 1820905
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زمین‌ لرزه‌ای به قدرت ۴.۷ ریشتر جنوب ایتالیا را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هند، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر روزگذشته -جمعه- منطقه آتشفشانی کامپی فلگری، در نزدیکی شهر ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند.

بر اساس گزارش این زمین لرزه ۴ زخمی بر جای گذاشت و همچنین منجر به آسیب به ساختمان‌ها و کلیساها و قطع برق و اختلال در خدمات قطار و مترو شد.

به گفته موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا، این زمین لرزه در ساعت ۱۹:۴۶ در عمق حدود ۳ کیلومتری رخ داد.

 

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