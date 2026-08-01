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سی‌ان‌ان مدعی شد:

آمریکا در نظر دارد در اولین فرصت ممکن حملات جدیدی را علیه ایران انجام دهد

آمریکا در نظر دارد در اولین فرصت ممکن حملات جدیدی را علیه ایران انجام دهد
کد خبر : 1820901
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سی‌ان‌ان مدعی شد که آمریکا بنا دارد در اولین فرصت دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ سی‌ان‌ان مدعی شد که آمریکا بنا دارد در اولین فرصت دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کند. 

سی‌ان‌ان از مقامات آمریکایی ادعا کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا گزینه‌های خود را آماده کرده و نیروهای خود را برای گسترش دامنه جنگ علیه ایران تجهیز کرده است.

سی‌ان‌ان به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: «ایالات متحده در نظر دارد در اولین فرصت ممکن، یعنی پایان این هفته، به ایران حملات جدیدی انجام دهد.»

این رسانه افزود: «در روزهای اخیر، سرعت آماده‌سازی‌های آمریکا برای حمله به ایران افزایش یافته است.»

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