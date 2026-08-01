خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع حادثه امنیتی در سواحل عمان

وقوع حادثه امنیتی در سواحل عمان
کد خبر : 1820897
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارشی از انفجار در نزدیکی نفتکش در سواحل عمان دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارشی از انفجار در نزدیکی نفتکش در سواحل عمان دریافت کرد. 

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش از وقوع انفجار ‌در نزدیکی آن، در فاصله ۲۱ مایل دریایی (معادل حدود ۳۹ کیلومتر) در شمال شرقی خصب، عمان، خبر داده است.

در حال حاضر هیچ خسارتی به کشتی گزارش نشده است.

این سازمان اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند و به کشتی‌های حاضر در این منطقه توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل