وقوع حادثه امنیتی در سواحل عمان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارشی از انفجار در نزدیکی نفتکش در سواحل عمان دریافت کرد.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش از وقوع انفجار ‌در نزدیکی آن، در فاصله ۲۱ مایل دریایی (معادل حدود ۳۹ کیلومتر) در شمال شرقی خصب، عمان، خبر داده است.

در حال حاضر هیچ خسارتی به کشتی گزارش نشده است.

این سازمان اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند و به کشتی‌های حاضر در این منطقه توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

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