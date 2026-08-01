۲۷۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور، شب گذشته، ۲۷۴ پهپاد اوکراینی را ساقط کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این پهپادها در مناطق بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اوریول، روستوف، ریازان، ساراتوف، اسمولنسک، تامبوف، تولا، مسکو، جمهوری کریمه، کراسنودار و دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

انتهای پیام/