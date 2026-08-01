اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با یک پرتابه ناشناس در نزدیکی سواحل عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان، این نفتکش در فاصله حدود ۱۱ مایل دریایی شمال‌شرقی منطقه «لیما» در شبه‌جزیره مسندم عمان هدف قرار گرفته و پس از آسیب دیدن بخش موتورخانه، کنترل خود را از دست داده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد مسئول امنیتی نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور خبر داده و بر اثر این حادثه، موتورخانه نفتکش دچار آسیب شده است.

با این حال، تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا آلودگی زیست‌محیطی ناشی از این حادثه منتشر نشده است.

منطقه «لیما» در ورودی تنگه راهبردی هرمز قرار دارد؛ آبراهی حیاتی که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند و بخش مهمی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور می‌کند.

انتهای پیام/