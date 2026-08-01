جزئیات طرح جنجالی غزه؛ از خلع سلاح حماس تا خروج تدریجی اسرائیل
جزئیات طرح موسوم به «شورای صلح» برای غزه منتشر شده است؛ طرحی که اداره این منطقه را به یک کمیته جدید واگذار کرده، نقش گروههای فلسطینی را محدود میکند و خلع سلاح را شرط اصلی اجرای مراحل بعدی قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» جزئیات توافقنامه پیشنهادی درباره آینده نوار غزه را منتشر کرده است؛ توافقی که بر توقف درگیریها، خلع سلاح گروههای فلسطینی، تشکیل ساختار مدیریتی جدید در غزه و عقبنشینی تدریجی ارتش اسرائیل تمرکز دارد.
بر اساس این گزارش، طرفها طرح ترامپ و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت را بهعنوان چارچوب الزامآور توافق میپذیرند؛ چارچوبی که شامل خلع سلاح حماس، تغییر ساختار این جنبش و ترسیم چشماندازی برای تشکیل کشور فلسطین در کنار تضمین امنیت اسرائیل است.
مهمترین بندهای توافق:
- توقف عملیات نظامی:
اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی فعالیتهای نظامی را متوقف میکنند و پس از آماده شدن سازوکارهای اجرایی، کمیته ملی اداره غزه مسئولیت اداره این منطقه را بر عهده میگیرد.
- انتقال اداره غزه:
تمام اختیارات مدنی و امنیتی به کمیته اداره غزه منتقل میشود و حماس و دیگر گروهها متعهد میشوند در ساختار حکومتی، نظامی یا اجرایی جدید نقشی نداشته باشند.
- خلع سلاح گروهها:
بر اساس اصل «یک حکومت، یک قانون، یک سلاح»، تنها نهاد ادارهکننده غزه مجاز به نگهداری سلاح و اجرای قانون خواهد بود. تسلیحات سنگین، تونلها و مراکز تولید و نگهداری سلاح نیز زیر نظارت بینالمللی منهدم میشوند.
- وضعیت نیروهای پلیس:
نیروهای پلیس غزه پس از بررسی صلاحیت، در ساختار جدید ادغام میشوند و سلاحهای آنها تحت کنترل کمیته اداره غزه قرار خواهد گرفت.
- انحلال گروههای مسلح:
سلاح گروههای مسلح مورد حمایت اسرائیل نیز جمعآوری شده و اعضای این گروهها در نیروهای امنیتی جدید غزه ادغام نخواهند شد.
- نیروی ثبات بینالمللی:
یک نیروی بینالمللی برای نظارت بر آتشبس، تأمین امنیت کمکهای بشردوستانه، آموزش پلیس و کمک به اجرای توافق مستقر خواهد شد؛ اما مسئولیت حفظ امنیت داخلی غزه همچنان بر عهده کمیته اداره این منطقه خواهد بود.
- عقبنشینی اسرائیل:
بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه بهصورت مرحلهای و همزمان با پیشرفت روند خلع سلاح انجام خواهد شد.
- بازسازی غزه:
بازسازی نوار غزه زیر نظر شورای صلح و کمیته اداره غزه و بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام میشود و سازوکار تأمین مالی و مدیریت منابع نیز در این چارچوب تعیین خواهد شد.
همچنین در این توافق بر ثبت و صدور مجوز برای سلاحهای شخصی تأکید شده و نگهداری سلاحهای تهاجمی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس مفاد منتشرشده، توافقی برای «صلح اجتماعی» نیز پیشبینی شده که شامل توقف خشونتهای داخلی، نمایشهای نظامی و فعالیتهای مسلحانه در دوره انتقالی خواهد بود.
این طرح در حالی منتشر شده که آینده اداره غزه، نقش گروههای فلسطینی و نحوه پایان جنگ همچنان از مهمترین محورهای اختلاف میان طرفهای درگیر و بازیگران منطقهای و بینالمللی است.