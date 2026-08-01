اسرائیل از ترور ۳ فرمانده حماس در حملات هوایی به غزه خبر داد
ارتش رژیم صهیونیستی از ترور سه نفر از اعضای حماس و گروههای فلسطینی در جریان حملات هوایی به نوار غزه خبر داد؛ حملاتی که همزمان با ادامه عملیات تخریب، بمباران مناطق مختلف غزه و ادعای تلاش برای خلع سلاح گروههای فلسطینی انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، ارتش اسرائیل مدعی شد یکی از کشتهشدگان عبدالرحیم کردی از اعضای ارشد شاخه نظامی حماس بوده که در حمله هوایی به شهر غزه هدف قرار گرفته است.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده است کردی پیش از این به عنوان پزشک در بیمارستان «الشفاء» غزه فعالیت میکرد و در جریان عملیات هفتم اکتبر، در نگهداری اجساد دو اسیر اسرائیلی نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی شامگاه جمعه حملات شدیدی را علیه شهر غزه انجام دادند و یک ساختمان مسکونی در منطقه «الصفطاوی» را هدف قرار دادند که به گفته منابع محلی، انفجارهای شدیدی در پی داشت.
یک سخنگوی نظامی اسرائیل همچنین مدعی شد «محمد العبد» که از سوی این رژیم مسئول پشتیبانی حماس معرفی شده، و «احمد الانقر» از فرماندهان این جنبش، در حملات اخیر کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل درباره العبد ادعا کرده است که وی در انتقال تجهیزات نظامی به غزه، ایجاد مسیرهای قاچاق و پشتیبانی از یگانهای مسلح فلسطینی نقش داشته است.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن «احمد کفینه» که او را فرمانده منطقه اردوگاههای مرکزی در گروه «کتائب المجاهدین» معرفی کرده، خبر داد و مدعی شد او در چند عملیات علیه اسرائیل نقش داشته است.
این حملات در شرایطی انجام شده که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه همچنان ادامه دارد و همزمان، گزارشهایی درباره طرحهای سیاسی برای خلع سلاح حماس و گروههای فلسطینی در غزه منتشر شده است.