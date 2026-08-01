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ترامپ و انتخابات ۲۰۲۸؛ رئیس‌جمهور آمریکا از رؤیای ادامه حضور در قدرت گفت

ترامپ و انتخابات ۲۰۲۸؛ رئیس‌جمهور آمریکا از رؤیای ادامه حضور در قدرت گفت
کد خبر : 1820833
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ترامپ از انگیزه خود برای ادامه حضور در کاخ سفید پس از انتخابات ۲۰۲۸ پرده برداشت و مدعی شد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از ثمره برنامه‌ها و اقدامات دولت او بهره‌مند خواهد شد؛ هرچند قانون اساسی آمریکا مانع انتخاب یک فرد برای بیش از دو دوره ریاست‌جمهوری است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه «Real America’s Voice» گفت: «مایلم رئیس‌جمهور بعدی آمریکا باشم، زیرا آن فرد به‌عنوان یک نابغه بزرگ شناخته خواهد شد.»

وی افزود: «کارخانه‌ها راه‌اندازی خواهند شد، مشاغل ایجاد می‌شود، کشور بازسازی خواهد شد و تمام این دستاوردها به نام رئیس‌جمهور بعدی ثبت خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از تمایل خود برای حضور در دوره سوم سخن گفته است که طبق قانون اساسی این کشور، دوره دوم ریاست‌جمهوری او در ژانویه ۲۰۲۹ پایان می‌یابد و امکان انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر وجود ندارد.

متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۹۵۱ به تصویب رسید، تصریح می‌کند هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود؛ از همین رو، تلاش ترامپ برای نامزدی در دوره سوم با موانع جدی حقوقی و قانونی روبه‌رو خواهد بود.

با این حال، ترامپ در ماه‌های گذشته بارها با اظهارات خود احتمال تلاش برای ماندن در قدرت پس از پایان دوره دوم را مطرح کرده و همین موضوع بحث‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و حقوقی آمریکا درباره امکان تغییر یا عبور از این محدودیت قانونی به راه انداخته است.

ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ با شکست کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، بار دیگر راهی کاخ سفید شد. او پیش از این نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور آمریکا بود.

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