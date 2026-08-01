حمله به زیرساختهای انرژی ایران؛ جزئیات تازه از طرح مشترک آمریکا و اسرائیل
یک رسانه آمریکایی از هماهنگی واشنگتن و تلآویو برای اجرای سناریوی جدید فشار نظامی علیه ایران خبر داد و مدعی شد دو طرف در حال آمادهسازی حمله به زیرساختهای انرژی ایران هستند؛ هرچند زمان دقیق اجرای این عملیات هنوز مشخص نشده است.
به گزارش ایلنا، سیبیاس نیوز نوشت: واشنگتن و تلآویو در حال برنامهریزی برای اجرای یکی از شدیدترین حملات علیه زیرساختهای انرژی ایران هستند. منابع این شبکه مدعیاند این عملیات ممکن است در تعطیلات پایان هفته آغاز شود.
این منابع همچنین مدعی شدند مقامهای اسرائیلی در جریان جزئیات این طرح قرار گرفتهاند و هماهنگیهای لازم را با آمریکا برای اجرای عملیات مشترک انجام دادهاند. به ادعای سیبیاس، اجرای این عملیات به منزله بازگشت اسرائیل به حملات مستقیم علیه ایران پس از توقف درگیریها در دوره آتشبس با میانجیگری آمریکا خواهد بود.
در همین حال، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به سیبیاس گفت نیروهای مسلح این کشور آمادهاند در هر زمان، دستور رئیسجمهور آمریکا درباره ایران را اجرا کنند.
این شبکه همچنین مدعی شد از زمان پایان تفاهم میان تهران و واشنگتن و ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا در اوایل ماه ژوئیه، ایران حملهای علیه اسرائیل انجام نداده است.
سیبیاس نیوز در ادامه گزارش داد که در واشنگتن درباره زمانبندی این عملیات نیز رایزنیهایی انجام شده است. به گفته منابع این شبکه، یکی از موضوعات مورد بحث، پایان یافتن حملات پیش از آغاز فعالیت بازارهای مالی در روز دوشنبه بوده تا از پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی کاسته شود، هرچند هنوز زمان نهایی برای پایان عملیات مشخص نشده است.
دونالد ترامپ نیز در نشست کابینه آمریکا با دفاع از عملکرد دولتش در قبال ایران، مدعی شد واشنگتن در جنگ با ایران «عملکردی فوقالعاده» داشته است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با تکرار ادعاهای خود علیه تهران گفت دیگر اعتمادی به روند مذاکرات ندارد و مدعی شد مقامهای ایرانی در مذاکرات «دروغ میگویند» و «واقعیتها را تحریف میکنند».
ترامپ در ادامه مدعی شد مذاکرات درباره پرونده هستهای نباید ساعتها به طول بینجامد و گفت اگر طرفین اراده توافق داشته باشند، رسیدن به نتیجه در مدت کوتاهی امکانپذیر است.
وی همچنین ادعا کرد در حالی که منتظر دریافت گزارش از روند مذاکرات بوده، مطلع شده است پنج موشک به یکی از پایگاههای آمریکا در اردن شلیک شده است؛ موضوعی که به گفته او، موجب شده اعتمادش به روند گفتوگوها بیش از گذشته کاهش یابد.