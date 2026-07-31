رسانه عبری: ترامپ بهدنبال بازطراحی خاورمیانه پس از جنگ با ایران است
هاآرتص مدعی شد دولت آمریکا پروژهای منطقهای با مشارکت چند کشور عربی و ترکیه را برای شکلدهی به موازنههای جدید خاورمیانه دنبال میکند؛ طرحی که به نوشته این روزنامه، با مخالفت اسرائیل مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی از افزایش اختلافات میان آمریکا و اسرائیل بر سر آینده سوریه خبر داد و مدعی شد دولت دونالد ترامپ در حال پیشبرد طرحی منطقهای با مشارکت عربستان، ترکیه، امارات و قطر برای بازتعریف موازنههای خاورمیانه پس از جنگ با ایران است؛ طرحی که به نوشته این روزنامه، با مخالفت تلآویو روبهرو شده است.
تسوی بارئیل، تحلیلگر هاآرتص، با استناد به منابع اسرائیلی، آمریکایی و عربی مدعی شد دولت ترامپ در پی ادغام سوریه در ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید منطقه است، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان بر حفظ مناطق اشغالی در جنوب سوریه اصرار دارد.
به نوشته هاآرتص، اگرچه ازسرگیری گفتوگوهای امنیتی میان دمشق و تلآویو همچنان محتمل است، اما شرایط برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف هنوز فراهم نشده و اختلاف بر سر ادامه حضور نظامی اسرائیل در خاک سوریه، مهمترین مانع پیش روی این روند به شمار میرود.
این روزنامه همچنین با استناد به گزارش پایگاه آمریکایی «آکسیوس» مدعی شد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، خواستار آغاز روند عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان شده است.
هاآرتص مدعی است نگاه کاخ سفید به سوریه بخشی از یک پروژه گستردهتر منطقهای است که با مشارکت عربستان، ترکیه، امارات و قطر دنبال میشود و هدف آن، بازطراحی موازنههای منطقهای در دوره پس از جنگ با ایران است.
در این تحلیل همچنین ادعا شده است که واشنگتن برای سوریه نقشی محوری در ساختار امنیتی آینده منطقه در نظر گرفته و همکاری دمشق در کنترل مرزهای لبنان، مقابله با قاچاق سلاح و استقرار نیروهایش در مرز عراق را در همین چارچوب ارزیابی میکند.
به نوشته هاآرتص، دمشق همزمان تلاش کرده فاصله خود را با تهران حفظ کند و در مقابل، همچنان با چالشهای داخلی از جمله وضعیت مناطق کردنشین، روند ادغام نیروهای کُرد در ارتش، بازگشت آوارگان، مشکلات اقتصادی و بازسازی گسترده کشور مواجه است.
این روزنامه در پایان با اشاره به برآورد بانک جهانی مبنی بر نیاز سوریه به حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برای بازسازی، نتیجهگیری کرد که دمشق با وجود مشکلات داخلی، به یکی از مؤلفههای مهم معادلات جدید خاورمیانه تبدیل شده و رژیم صهیونیستی ناچار است میان همراهی با این روند یا تلاش برای جلوگیری از آن، یکی را انتخاب کند.