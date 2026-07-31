وزیر خزانهداری آمریکا: فشار نظامی و اقتصادی بر ایران ادامه خواهد یافت
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد فشارهای نظامی و اقتصادی علیه ایران را متوقف کند و در چارچوب سیاستهای خود، داراییهای ایران را در سراسر جهان رصد و پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مدعی شد: «فشار و محاصره نظامی و اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد داشت و داراییهای ایران را در هر نقطه از جهان دنبال خواهیم کرد.»
وی همچنین ادعا کرد: «تلاش خواهیم کرد داراییهای ایران را در اختیار مردم ایران، افرادی که در آمریکا حکم دریافت غرامت دارند و کسانی که مدعی آسیبدیدگی از اقدامات ایران هستند، قرار دهیم.»