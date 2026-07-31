سوریه آخرین نمادهای اسد را از پول ملی حذف کرد
دولت سوریه با خارج کردن اسکناسهای قدیمی از چرخه مبادلات، به استفاده چند دههای از پولهایی که تصاویر حافظ و بشار اسد را بر خود داشتند، پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، از امروز (جمعه)، اسکناسهای قدیمی لیر سوریه که تصاویر حافظ اسد و بشار اسد بر روی آنها نقش بسته بود، اعتبار قانونی خود را از دست دادند و دیگر در مبادلات مالی قابل استفاده نیستند.
با اجرای این تصمیم، سوریها برای نخستین بار پس از چند دهه، از چرخه استفاده از اسکناسهایی که مزین به تصاویر پدر و پسر اسد بود، خارج شدند؛ اسکناسهایی که با وجود سقوط حکومت بعث در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، همچنان در بازار سوریه در گردش بودند.
همزمان، تصاویری از امحای اسکناسهای قدیمی منتشر شده است؛ اسکناس هزار لیری با تصویر حافظ اسد و اسکناس دو هزار لیری با تصویر بشار اسد.
این اقدام با استقبال گسترده کاربران سوری در شبکههای اجتماعی روبهرو شد و بسیاری آن را «پایان دوران لیر اسد» توصیف کردند. برخی نیز با انتشار ویدئوهایی از سوزاندن اسکناسهای منقش به تصویر بشار اسد، این رویداد را نمادی از پایان حکومت خاندان اسد دانستند.
در مقابل، گروهی دیگر آغاز توزیع اسکناسهای جدید را نشانهای از آغاز فصلی تازه برای اقتصاد سوریه و گامی در مسیر عبور از میراث حکومت پیشین ارزیابی کردند.
در همین راستا، بانکهای تجاری و عقاری سوریه و همچنین اداره پست این کشور، ساعات کاری خود را برای تسریع در روند جمعآوری اسکناسهای قدیمی و جایگزینی آنها با اسکناسهای جدید افزایش دادند.