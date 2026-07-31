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طرح تازه ترامپ و نتانیاهو علیه ایران؛ محاصره زمینی جایگزین جنگ مستقیم؟

طرح تازه ترامپ و نتانیاهو علیه ایران؛ محاصره زمینی جایگزین جنگ مستقیم؟
کد خبر : 1820766
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روزنامه تلگراف گزارش داد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیداری در واشنگتن، گزینه اعمال «محاصره زمینی» ایران از طریق فشار بر کشورهای همسایه را بررسی کرده‌اند؛ اقدامی که با هدف تشدید فشار اقتصادی و کشاندن تهران به مذاکرات دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنابه نقل از رویترز، منابع رسانه‌ای از بررسی طرحی جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند؛ طرحی که بر اعمال «محاصره زمینی» ایران از طریق کشورهای همسایه متمرکز است.

روزنامه تلگراف گزارش داد که این طرح در جریان دیدار اخیر ترامپ و نتانیاهو در واشنگتن مورد بررسی قرار گرفته و هدف آن، وادار کردن کشورهای هم‌مرز با ایران به محدود کردن یا توقف مبادلات تجاری زمینی با تهران است.

بر اساس این گزارش، این طرح مسیرهای تجاری و تأمین کالاهای مورد نیاز ایران را هدف قرار می‌دهد و با محدود کردن واردات، صادرات و تبادلات غیرنفتی، در پی افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران است؛ بدون آنکه آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد یک عملیات نظامی گسترده علیه خاک ایران شوند.

تلگراف همچنین نوشت اجرای چنین سناریویی مستلزم همراهی کشورهای دارای مرز زمینی با ایران، از جمله عراق، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان خواهد بود.

این روزنامه افزود که ایده «محاصره زمینی» یکی از گزینه‌های مطرح‌شده در گفت‌وگوهای ترامپ و نتانیاهو برای افزایش فشار بر ایران و کشاندن تهران به میز مذاکرات بوده است، اما تاکنون تصمیم نهایی درباره اجرای آن اتخاذ نشده و هیچ‌گونه اعلام رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.

 

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