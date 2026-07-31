به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر در گزافه‌گویی‌هایی ایران را تهدید کرد.

ترامپ طی ادعایی به فاکس نیوز گفت: «ما به حملات قوی علیه ایران ادامه خواهیم داد.»

وی بدون اشاره به شکست‌های کشورش در جنگ خاورمیانه مدعی شد: «عملیات‌ها علیه ‌ایران به خوبی پیش می‌رود و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که به پیروزی‌های خود ادامه دهیم.»

وی مدعی شد: ‌«آنچه می‌توانیم انجام دهیم این است که به پیروزی‌های خود ادامه دهیم و در نهایت چیزی در مورد ‌ایران اتفاق خواهد افتاد.»

ترامپ در ادامه مدعی شد: «در نهایت، ‌ایران هیچ گزینه‌ای جز عقب‌نشینی نخواهد داشت.»

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