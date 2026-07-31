گزافهگوییهای جدید ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در گزافهگوییهایی ایران را تهدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر در گزافهگوییهایی ایران را تهدید کرد.
ترامپ طی ادعایی به فاکس نیوز گفت: «ما به حملات قوی علیه ایران ادامه خواهیم داد.»
وی بدون اشاره به شکستهای کشورش در جنگ خاورمیانه مدعی شد: «عملیاتها علیه ایران به خوبی پیش میرود و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که به پیروزیهای خود ادامه دهیم.»
وی مدعی شد: «آنچه میتوانیم انجام دهیم این است که به پیروزیهای خود ادامه دهیم و در نهایت چیزی در مورد ایران اتفاق خواهد افتاد.»
ترامپ در ادامه مدعی شد: «در نهایت، ایران هیچ گزینهای جز عقبنشینی نخواهد داشت.»